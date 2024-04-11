Клинчан приглашают на полезный плоггинг-забег

В Клину 13 апреля проведут экологическую и спортивную акцию, которая позволит укрепить здоровье и очистить местность от мусора.

На плоттинг-забег жителей приглашает Парковый комплекс Клина. В рамках этого мероприятия участники побегут трусцой по лесопарку, попутно собирая мусор. Такие спортивные часы помогут позаботиться как о своем здоровье, так и об окружающей среде. Кроме того, постоянная необходимость тянуться за мусором позволит укрепить мышцы и сжечь калории.

Старт забега: 13 апреля. Участники встречаются в 10:00 на лесопарковой территории Талицкий лес, рядом с веревочным парком. С собой нужно иметь только желание: перчатки и мешки выдадут на месте.

Отметим, в Талицком лесу в настоящее время развернуты работы по благоустройству в рамках программы губернатора Московской области.