«Когда по Земле ходили мамонты»: в Подмосковье впервые в истории обнаружили реликтовую водоросль

В Московской области впервые в истории найдена реликтовая водоросль — наяда тончайшая, сообщила пресс-служба областного министерства экологии и природопользования.

Необычную для региона находку сделали в одном из водоемов Орехово-Зуевского округа во время мониторинга редких видов флоры и фауны.

Растение занесено в Красную книгу Российской Федерации в первую категорию статуса редкости, отметил глава ведомства Тихон Фирсов.

«Это растение можно по праву назвать реликтовым, ведь свою историю оно ведет еще с плейстоцена, когда по Земле ходили мамонты и шерстистые носороги», — подчеркнул министр.

Наяду тончайшую в России можно встретить в северо-западной европейской части, Мордовии, на юге Зауралья, Сибири и Дальнего Востока. По словам министра экологии и природопользования Подмосковья, предположительно, в Московскую область семена редкой водоросли могли принести птицы или рыбаки из соседних водоемов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье в рамках программы «100 прудов и озер» расчистили свыше ста шестидесяти водоемов.