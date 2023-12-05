Количество несанкционированных водовыпусков сократилось в Подмосковье в 2023 году

Количество несанкционированных водовыпусков сократилось на 44% в Подмосковье в этом году по сравнению с 2022-м. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

В прошлом году в области выявили и ликвидировали почти 7,2 тысячи подобных объектов. В этом году их число составило около четырех тысяч.

«Около 80% выявленных в этом году несанкционированных сбросов в водные объекты составляют водовыпуски с частного сектора и СНТ», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.

В этом году больше всего несанкционированных водостоков выявили и устранили в Пушкино, Раменском, Наро-Фоминске, Ступино и Сергиевом Посаде.

По словам министра, некоторые не используют специализированные системы очистки стоков, другие могут даже не знать о важности правильного обращения с жидкими бытовыми отходами, третьи — экономят деньги.

Несанкционированные водовыпуски наносят непоправимый ущерб окружающей среде. Сброс неочищенных стоков приводит к мору рыбы, загрязнению источников питьевого водоснабжения, гибели редких животных и растений.