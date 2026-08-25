Глобальный день парикмахера проведут в России в сентябре

С 7 по 13 сентября 2026 года в России впервые в истории пройдет Российская неделя красоты и единства народов. Ее кульминацией станет PLANET Hair Day — первый в мире 25-часовой телемарафон, следующий за движением Солнца по всем часовым поясам Земли.

Образовательная программа мероприятия охватит 89 регионов России. В телемарафоне примут участие представители более чем 30 стран. Прямая трансляция будет организована в формате эстафеты между столицами мира.

Также 10 сентября состоится День благотворительной стрижки. В 2025 году акция объединила 103 города России и 3 страны СНГ. По ее итогам за один день было сделано более 7,6 тыс. бесплатных стрижек.