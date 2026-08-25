Врач назвала самые полезные заготовки на зиму, которые укрепят иммунитет и спасут кишечник

Специалист объяснила, что в процессе молочнокислого брожения в квашеной капусте образуются живые лактобактерии, которые действуют как природные пробиотики, улучшая работу кишечника и усвоение пищи. В ней также сохраняются витамин С и витамины группы К, важные для сосудов. Моченые яблоки, в свою очередь, содержат пектин — растительные волокна, служащие питательной средой для полезных бактерий и мягко стимулирующие пищеварение, при этом в них меньше сахара, чем в свежих.

Кашух упомянула, что полезны также соленые помидоры и огурцы, но только без добавления уксуса, и даже ими не стоит злоупотреблять. То же касается лечо и овощных смесей — они приносят пользу при минимальном содержании сахара и уксусной кислоты.



Ранее стало известно, что привычный продукт на кухне оказался помощником в борьбе с раком: эксперимент показал замедление опухоли почти на 46%.