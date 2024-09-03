Компания, нелегально перевозившая строительный мусор в Подмосковье, не смогла опротестовать штраф

Компания «Конструктив СД», которую уличили в незаконной перевозке строительного мусора в Подмосковье, не смогла опротестовать штраф от Министерства экологии и природопользования Московской области.

Нарушение выявили на 172-м километре Московского малого кольца. Камера фотофиксации определила, что кузов машины загружен строительным мусором. При этом талона на транспортировку стройотходов у перевозчика не было.

В результате компанию привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Представители организации подали апелляционную жалобу и попросили отменить наказание. В компании заявили, что машина перевозила вторичный щебень, который является строительным материалом. Тем не менее, доказать это организации не удалось, и Домодедовский городской суд отказал в просьбе.