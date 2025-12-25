Комплекс для сортировки отходов начал функционировать в Мордовии

Правительство Мордовии объявило об окончании строительства и начале работы предприятия, специализирующегося на разделении твердых коммунальных отходов. Производительность комплекса достигает 180 тысяч тонн в год.

Представители Российского экологического оператора (РЭО) отметили, что запуск в работу таких современных сортировочных пунктов играет ключевую роль в модернизации отрасли и продвижении принципов экономики замкнутого цикла. Эти комплексы значительно сокращают объемы отходов, отправляемых на полигоны, и увеличивают долю вторичного сырья, возвращаемого в производственный процесс. РЭО оказывает всемерное содействие регионам в реализации подобных инфраструктурных проектов.

Возведение объекта стало возможным благодаря концессионному соглашению, заказчиком выступила компания ООО «Мордовский экологический оператор». Финансовую поддержку проекту, в частности, оказала федеральная субсидия в размере 1,2 миллиарда рублей.