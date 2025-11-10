Комплекс по обращению с отходами на 60 тысяч тонн возведут в Новгородской области

Соглашение о концессии, предусматривающее строительство этого мусороперерабатывающего завода в Боровичском районе, было официально заключено правительством области 5 ноября.

Согласно заявлениям пресс-службы Российского экологического оператора, в регионе последовательно формируется современная система обращения с отходами. Новый объект в Боровичах поможет увеличить процент перерабатываемых отходов, уменьшить объемы захоронения и обеспечит регион необходимой инфраструктурой для реализации концепции экономики замкнутого цикла.

Проект позволит ежегодно перерабатывать до 60 тысяч тонн отходов, при этом 21 тысяча тонн будет подвергаться утилизации для вторичного использования, а 42,9 тысячи тонн будут отправляться на полигон для захоронения.

Инвестором и концессионером данного проекта является компания «Экорегион».