Комплекс по переработке отходов мощностью 100 тысяч тонн построят в Самарской области

Суммарный объем инвестиций с учетом НДС в строительство КПО «Тольятти» составит 3,10 миллиарда рублей.

Проект предполагает возведение инфраструктуры ТКО, где ежегодно будут утилизировать порядка 100 тыс тонн отходов. Кроме того, предполагается современный участок размещения отходов мощностью 195 тыс тонн в год.

Как отметили в пресс-службе РЭО, предприятие построят с использованием механизма концессии. Соглашение заключено без конкурса в рамках правительственного постановления № 649-р. Это требуется для ускорения процесса реализации проекта. Концессионером выступает ООО «Самарский экологический оператор».