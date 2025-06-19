Комплекс по переработке отходов «Новоселки» мощностью до 600 тысяч тонн в год построят в Санкт-Петербурге

Соответствующее соглашение о возведении данного объекта было подписано между Российским экологическим оператором, Невским экологическим оператором и администрацией города на Неве в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам главы ППК РЭО Ирины Тарасовой, создание современных предприятий по утилизации отходов способствует снижению нагрузки на полигоны и возвращению вторичного сырья в экономический оборот. Подписанное соглашение является частью стратегии по достижению общероссийских целей: к 2030 году в стране планируется вдвое уменьшить объемы захоронения мусора. Организация поддерживает подобные проекты, реализуемые региональными операторами, с целью увеличения доли перерабатываемых отходов.

На предприятии, оснащенном современным российским оборудованием, будет осуществляться полный цикл сортировки и переработки твердых коммунальных отходов, включая компостирование органических фракций для получения техногрунта, а также производство альтернативного топлива RDF.

Как отметила генеральный директор АО «Невский экологический оператор» Екатерина Горшкова, КПО «Новоселки» станет третьим комплексом, реализуемым компанией в Санкт-Петербурге и Ленинградской области при поддержке ППК РЭО. Новое предприятие, аналогично уже функционирующему КПО «Волхонка» и строящемуся КПО «Островский», будет соответствовать высоким стандартам экологической безопасности.

Инвестиции Невского экологического оператора в данный проект составят не менее 18,892 миллиарда рублей. В течение трех лет будет создано 900 рабочих мест, в том числе 250 высококвалифицированных.