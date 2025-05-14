Комплекс ТКО мощностью 260 тысяч тонн в год построят в Тамбовской области

Об этом сообщает Российский экологический оператор (РЭО). На рабочей встрече 13 мая заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев, глава РЭО Ирина Тарасова и врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов обсудили детали реализации проекта, направленного на создание в регионе мощностей по переработке отходов с годовым объемом в 260 тысяч тонн. Планируется, что 120 тысяч тонн из этого объема будет направляться на утилизацию, включая компостирование и изготовление RDF-топлива.

По словам Дениса Буцаева, в Тамбовской области реализуется инвестиционный проект «Экотехнопарк Центральный». Он объединит предприятие по обработке и утилизации ТКО, а также участок для захоронения отходов. Этот новый комплекс позволит региону достичь целей, установленных национальным проектом, обеспечив полную обработку отходов и снижение объемов, отправляемых на захоронение.

Общая стоимость проекта оценивается в 4,3 миллиарда рублей. В ходе встречи обсуждались возможности финансирования начального этапа проекта со стороны РЭО.

Ирина Тарасова сообщила, что РЭО планирует инвестировать в проект посредством займа на 12 лет. Ожидается, что 3,5 миллиарда рублей будут предоставлены по льготной ставке к октябрю текущего года. Концессионер планирует начать строительные работы в начале третьего квартала 2025 года.

Евгений Первышов подчеркнул, что вопросы вывоза и утилизации отходов имеют приоритетное значение для жителей Тамбовской области. В рамках инвестиционного проекта будет создан не только современный полигон, но и передовой завод по обработке и утилизации ТКО. Он выразил благодарность министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову за поддержку и помощь в решении этого важного вопроса, который ранее обсуждался на рабочей встрече.