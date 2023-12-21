Комплексы «РТ-Инвест» в Подмосковье за год отправили на переработку 150 тысяч тонн отходов, сообщили в Министерстве ЖКХ области. Этот показатель на 23% превышает прошлогодний.

Больше всего на переработку было направлено пластика — пятьдесят тысяч тонн. Также в топе стекло (35 тысяч тонн) и макулатура (тридцать тысяч тонн). В целом на четырех подмосковных комплексах компании отбирают 36 фракций.

Лидером по отбору вторичных фракций в уходящем году стал комплекс «Север», где отобрали 55 тысяч тонн. На КПО «Дон» отсортировали 40 тысяч тонн, на «Храброво» — 35 тысяч тонн, на комплексе «Юг» — 20 тысяч тонн.

В целом с начала работы комплексов было отобрано 162 тысячи тонн пластика, 92 тысячи тонн стекла, 54 тысячи тонн макулатуры и 50 тысяч тонн металла.