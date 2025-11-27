Консорциум «Экономика замкнутого цикла» расширил состав за счет присоединения четырех новых образовательных учреждений

К рядам участников присоединились Курчатовская школа, Государственный университет по землеустройству, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Национальный исследовательский государственный университет «МИЭТ». Ирина Тарасова, генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО), официально оформила соглашения о вступлении с представителями указанных организаций. На церемонии подписания присутствовал также Денис Буцаев, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ.

«За время своего существования, а именно четыре года, Консорциум значительно вырос и насчитывает уже 53 участника. Это ведущие вузы страны, специализированные научно-исследовательские институты, предприятия реального сектора экономики, а также банковские структуры, – отметила Ирина Тарасова. – Благодаря совместной работе членов Консорциума удалось разработать 27 новых образовательных программ. Уверена, что опыт новых участников внесет существенный вклад в подготовку квалифицированных специалистов в области экономики замкнутого цикла».

Денис Буцаев подчеркнул, что приход новых партнеров усилит экспертную базу объединения.

«Работа участников Консорциума позволяет выстраивать комплексную систему подготовки кадров: от учеников школ и студентов до аспирантов и научных сотрудников. Совместные программы, научные проекты и экспериментальные разработки, осуществляемые при участии новых членов, станут базой для интеграции современных технологических и управленческих решений в сферу обращения с отходами», – добавил заместитель министра.

Консорциум «Экономика замкнутого цикла» был основан РЭО в 2021 году. В его состав вошли представители науки, образования, промышленности и сферы обращения с ТКО. Цель Консорциума – подготовка высококвалифицированных специалистов в области экономики замкнутого цикла, поддержка преподавателей и научных работников, а также внедрение инноваций. В объединение принимаются научно-исследовательские и образовательные организации, разделяющие принципы формирования экономики замкнутого цикла. На сегодняшний день к нему присоединились более 30 университетов, промышленные компании и ключевые игроки рынка переработки отходов.