Контрольные мероприятия по факту незаконного размещения отходов проводят в подмосковных Химках

Инспекторы эконадзора Подмосковья продолжают устанавливать обстоятельства ущерба, нанесенного землям и водному объекту в подмосковных Химках. Об этом сообщили в региональном Министерстве экологии и природопользования.

Отмечается, что нарушение произошло в садовом некоммерческом товариществе «Кочка. Выяснилось, что собственник нескольких земельных участков решил провести их планировку перед продажей и использовал для этого грунты с примесью строительного мусора.

Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что данное нарушение усугубилось тем, что часть отходов разместили в водоохранной зоне реки Банька. Специалисты аккредитованной лаборатории рассчитали ущерб, нанесенный почвам и водному объекту.

Так, сумма ущерба оценивается почти в два с половиной миллиона рублей. Уже объявлено предостережение о недопустимости нарушений собственнику трех участков, на которых незаконно размещались отходы. По завершении всех надзорных мероприятий будет решаться вопрос о возмещении суммы ущерба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.