Концессию на создание современного комплекса ТКО подписали в Оренбургской области

В рамках данного соглашения в городе Оренбурге планируется строительство комплекса обработки отходов под названием «КПО Центральный». Реализация этого проекта стала возможной благодаря распоряжению № 649-р, допускающему заключение концессионных договоров без проведения конкурсов. Подготовка необходимой документации выполнялась при экспертной поддержке Российского экологического оператора.

Ирина Тарасова, генеральный директор ППК РЭО, отметила, что сооружение современного комплекса в Оренбурге позволит значительно увеличить процент перерабатываемых отходов в регионе. Она подчеркнула важность этого шага для развития инфраструктуры, ориентированного на уменьшение объемов захоронения отходов и применение принципов экономики замкнутого цикла. Подобные проекты обеспечивают всесторонний подход к решению экологических вопросов и положительно влияют на уровень жизни населения.

Общий объем инвестиций в этот проект достигает 4,25 миллиарда рублей, включая налог на добавленную стоимость. Ожидается, что мощность комплекса по обработке отходов составит 300 тысяч тонн ежегодно. Помимо этого, на территории комплекса будет производиться утилизация отходов, в частности компостирование 100 тысяч тонн ТКО и выпуск 36 тысяч тонн RDF-топлива в год.

Концессионером данного проекта является ООО «Стройтулизация».

Реализованный в рамках распоряжения № 649-р механизм предоставляет возможность 19 российским регионам ускорить процесс формирования объектов для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов. Суммарная проектная мощность всех этих объектов составит 4,5 миллиона тонн в год.