Концессию на строительство объекта ТКО подписали в Республике Коми
В Коми построят мусоросортировочный комплекс
В городе Воркута планируется возведение мусоросортировочного комплекса мощностью 17 тысяч тонн в год. Соглашение между региональным правительством и концессионером оформлено в соответствии с механизмом, утвержденным постановлением Правительства РФ № 649-р. Это постановление позволяет 19 регионам России подписывать концессионные договоры в области утилизации отходов без проведения конкурсных процедур. Специалисты Российского экологического оператора оказывали содействие в подготовке необходимой документации.
«Подписание данного соглашения является значимым шагом в формировании современной системы обращения с отходами на территории всей страны, – отметила руководитель РЭО Ирина Тарасова. – Реализация этого проекта благоприятно повлияет на экологическую ситуацию в регионе».
Концессионером выступает ООО «Экологический оператор Коми». Общий объем инвестиций в данный проект оценивается в 726 миллионов рублей.