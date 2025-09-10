Концессию на строительство объекта ТКО подписали в Республике Коми

В городе Воркута планируется возведение мусоросортировочного комплекса мощностью 17 тысяч тонн в год. Соглашение между региональным правительством и концессионером оформлено в соответствии с механизмом, утвержденным постановлением Правительства РФ № 649-р. Это постановление позволяет 19 регионам России подписывать концессионные договоры в области утилизации отходов без проведения конкурсных процедур. Специалисты Российского экологического оператора оказывали содействие в подготовке необходимой документации.