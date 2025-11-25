Концессию о строительстве комплекса ТКО подписали в Ярославской области

Ожидается, что мощность нового комплекса позволит ежегодно перерабатывать 60 тысяч тонн отходов, утилизировать 160 тысяч тонн и размещать 325 тысяч тонн. Концессионером выступает акционерное общество «Скоково». Реализация данного проекта проводится в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 649-р, направленным на активизацию развития мощностей по переработке и утилизации отходов в различных субъектах федерации. Российский экологический оператор осуществляет поддержку проекта на этапах подготовки и строительства, включая методологическое и экспертное консультирование.

Как сообщили представители пресс-службы РЭО, «Создание современных объектов обращения с отходами является ключевым элементом повышения действенности региональных систем. Подписание этого соглашения поспособствует оперативному формированию устойчивой инфраструктуры в Ярославской области и росту объемов переработки, что полностью отвечает задачам национального проекта и отраслевым целям».

Всего в программу, регулируемую распоряжением Правительства РФ № 649-р, включено 19 регионов Российской Федерации, получивших возможность заключать концессионные соглашения без проведения конкурсов.