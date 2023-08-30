Козодой был замечен на территории заказника в Наро-Фоминске
Фото: [Imran Shah / Wikimedia.org]
Редкие птицы были замечены на территории заказника «Елово-широколиственные леса на юге Каменского лесничества». Объект находится в Наро-Фоминске.
«При обследовании территории заказника биологи наблюдали козодоя, который относится к уязвимым видам», - рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.
Также выяснилось, что на территории обитает рябчик. Этот вид включен в Приложение к Красной книге Подмосковья и считается редким и уязвимым.
«Эти находки не могут не радовать, поскольку они подтверждают хорошую сохранность экосистем ООПТ», - отметил министр.
Козодой – это необычная ночная птица с огромными глазами навыкате. Зачастую она кормится вокруг пасущихся животных. Пение козодоя напоминает шум мотоциклетного мотора.