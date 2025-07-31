Краснодарский край намерен подписать концессионное соглашение на строительство комплекса ТКО на 350 тыс. тонн в год

Благодаря распоряжению правительства РФ № 649-р от 20 марта 2025 года Кубани предоставлена возможность заключать концессионные соглашения на создание объектов, занимающихся переработкой твердых коммунальных отходов (ТКО), без проведения обязательных конкурсных процедур. Планируется реализация проекта по строительству мусоросортировочного комплекса под названием «Туапсе», который сможет ежегодно перерабатывать 350 тысяч тонн ТКО, при этом около 110 тысяч тонн будут направляться на компостирование. Общий объем инвестиций в этот проект оценивается приблизительно в 7,6 миллиарда рублей.

По словам генерального директора ППК РЭО, Ирины Тарасовой, решение правительства о предоставлении права на заключение концессий без конкурсов 19 субъектам федерации уже демонстрирует положительные результаты. Она отметила, что регионы в сжатые сроки смогли разработать конкретные проекты, и Краснодарский край является одним из успешных примеров. Тарасова подчеркнула, что концессия — наиболее действенный способ реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО, и ППК РЭО продолжит оказывать поддержку регионам на всех этапах, начиная с разработки концепции и заканчивая вводом объектов в эксплуатацию.

Краснодарский край стал третьим регионом, готовым к реализации проекта по созданию современного комплекса по переработке отходов, отвечающего целям национального проекта «Экологическое благополучие». В роли концессионера выступает ООО «Краснодарский региональный экологический оператор».

В настоящее время в регионе завершается процесс подготовки необходимой документации. Российский экологический оператор оказывает консультационную и экспертную поддержку, включая разработку финансово-экономической модели и проведение юридической экспертизы соглашения.

Реализация этого проекта позволит Краснодарскому краю существенно увеличить мощности по переработке отходов, сократить объемы захоронения и повысить уровень утилизации ТКО.

Данный механизм, предусмотренный распоряжением № 649-р, позволяет 19 регионам ускорить процесс запуска проектов по созданию объектов обработки и утилизации ТКО общей мощностью до 5 миллионов тонн в год.