Красногорские коммунальщики получили предостережение за незаконное размещение снега

Инспекторы эконадзора Подмосковья объявили предостережение о недопустимости нарушений ООО «Управляющая компания Вектор Энергоресурс», работающей в деревне Сабурово городского округа Красногорск. Об этом сообщили в региональном Министерстве экологии и природопользования.

Известно, что управляющая компания обслуживает территорию жилого комплекса «Митино О2». Так, ранее в ходе осмотра территории инспекторы обнаружили навалы загрязненных снежных масс, сформированные с помощью специальной техники.

Примечательно, что данная территория не предусмотрена в качестве снегосвалки или снегоплавильного пункта. Вблизи протекает река Банька, и поэтому дальнейшее размещение здесь снежных навалов чревато последующим загрязнением водного объекта.

Глава ведомства Тихон Фирсов напомнил, что места для снегосвалок должны быть оборудованы в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. Ситуация в Красногорске остается на контроле ведомства.