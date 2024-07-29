Краснокнижный ежовик коралловидный появился в лесах Подмосковья

Ежовик коралловидный был замечен в лесах Подмосковья, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области. Гриб занесен в Красную книгу Подмосковья как вид, восстанавливающийся в численности.

Гриб произрастает в лиственных и смешанных лесах — чаще на старых пнях и стволах деревьев. По форме он напоминает коралл и растет вертикально, порой достигая значительных размеров.

«Гриб является сапрофитом и играет важную роль в разложении органических веществ и возвращении питательных веществ в экосистему», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.

Встретить ежовик коралловидный в лесах можно с июля по сентябрь. Этот гриб съедобный, однако собирать его запрещено — за это грозит административная ответственность.

В прошлом году сообщалось, что популяция ежовика коралловидного в Подмосковье постепенно увеличивается. Если тенденция сохранится, вид может быть перенесен из основного списка Красной книги Подмосковья в мониторинговый.