Леопард Леопольд и пума Мирра успешно прошли адаптацию в парке тигров в Можайске. Их выпустили примерно месяц назад. За тем, как кошки уживаются друг с другом, следили ветеринары.

Хищников привезли в парк в конце прошлого лета. Первое время они жили в уличных вольерах по соседству. После карантина их начали по очереди выпускать на территорию большого парка.

В результате кошки быстро привыкли друг к другу и начали бегать и играть среди деревьев.

Фото: [ Яна Шаливская ]

Соседи Леопольда и Мирры — тигр Амур, львица Афина, а также ягуары Афродита и Багира.