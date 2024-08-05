Лесная охрана Подмосковья провела 1,6 тысячи патрулирований за неделю

Лесная охрана провела 1,6 тысячи патрулирований за неделю в Подмосковье. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области. Рейды проводились на участках леса, которые расположены близко к населенным пунктах и СНТ.

В результате было выявлено 42 нарушения лесного законодательства. В их числе — 14 нарушений правил пожарной безопасности, 10 нарушений санитарной безопасности, 18 фактов самовольного занятия участков.

Были установлены нарушители по 29 случаям. По нарушениям составили протоколы, в том числе сорок протоколов в отношении физических лиц.

В целом с января в регионе провели свыше 41 тысячи рейдов в лесах. По их итогам было выявлено более четырех тысяч нарушений. Их большая часть была связана с нарушением противопожарной безопасности.