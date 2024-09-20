Лесной пожар ликвидировали в Раменском
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Лесной пожар площадью 0,02 гектара был ликвидирован в Раменском. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.
Возгорание произошло сегодня недалеко от деревни Осеченки на территории Дачного участкового лесничества. Пожар выявили в ходе лесоавиационных работ.
На место оперативно выехали шесть специалистов, также были привлечены две единицы спецтехники. На ликвидацию возгорания ушло два с половиной часа.
Причиной возгорания стали действия человека. Подозреваемых в поджоге устанавливают. Информация о случившемся была передана в надзорные органы для привлечения нарушителей к ответственности.