Лесной пожар ликвидировали в Раменском

Лесной пожар площадью 0,02 гектара был ликвидирован в Раменском. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Возгорание произошло сегодня недалеко от деревни Осеченки на территории Дачного участкового лесничества. Пожар выявили в ходе лесоавиационных работ.

На место оперативно выехали шесть специалистов, также были привлечены две единицы спецтехники. На ликвидацию возгорания ушло два с половиной часа.

Причиной возгорания стали действия человека. Подозреваемых в поджоге устанавливают. Информация о случившемся была передана в надзорные органы для привлечения нарушителей к ответственности.