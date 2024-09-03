Лесной пожар ликвидировали в Шатуре

Лесной пожар был ликвидирован в Шатуре, передает Комитет лесного хозяйства Московской области. Инцидент произошел на территории Туголесского лесничества.

Возгорание произошло на расстоянии двух километров от поселка Туголесский бор. Его выявили с помощью системы видеомониторинга.

Площадь пожара изначально составляла 0,2 гектара, но впоследствии увеличилась почти до четырех гектаров. На место оперативно выехали 18 пожарных и 10 единиц техники.

На ликвидацию возгорания потребовалось около семи часов. Возгорание было низовым и возникло в результате действия человека. Виновников случившегося устанавливают.

За поджог, который стал причиной лесного пожара, грозит ответственность — от штрафов до лишения свободы на срок до 10 лет.