Лесопожарные формирования Подмосковья получили две новые автоцистерны АЦ-10. Об этом говорится в сообщении Комитета лесного хозяйства Московской области.

Новые машины — на шасси повышенной проходимости. С их помощью можно быстро ликвидировать возгорания в труднодоступных местах. Они оснащены всем необходимым оборудованием и могут перевозить группы пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением.

Лафетный ствол вместе с запасом воды в десять тысяч литров позволяет автономно ликвидировать крупные пожары.

В этом году лесопожарные формирования получат еще десять единиц спецтехники — автоцистерны, седельные тягачи с полуприцепами для перевозки техники, бульдозеры.