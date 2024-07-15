Летние работы продолжаются в лесопитомниках Подмосковья, рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области. Благодаря их проведения улучшаются физические свойства почвы и обеспечиваются благоприятные условия для посадки саженцев.

Работы проводятся на территориях Дмитровского, Колоцкого, Куровского, Орешковского, Сергиево-Посадского и Ульянинского лесопитомников. На участках уже пропололи сеянцы сосны и ели, обработали их фунгицидами и подкормили удобрениями. Специалисты начали готовить участки под посев будущих лет. Дороги и обочины обработали гербицидами от сорняков. Также в связи с жаркой погодой саженцы регулярно поливали.

В целом прополку и окашивание провели на двадцати трех гектарах, подкормку и обработку фунгицидами — на пятидесяти гектарах, обработку гербицидами — на пяти с половиной гектарах дорог, вспашку паров и культивацию — на шестидесяти семи гектарах.