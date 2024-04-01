Лиственница из усадьбы Гончаровых признана лучшим деревом Подмосковья
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Лиственница, которая растет на территории исторической усадьбы Гончаровых в Яропольце под Волоколамском, была признана лучшим деревом Подмосковья. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.
Ранее в Подмосковье провели голосование за главное дерево области. Его победитель будет представлять регион на конкурсе «Российское дерево года». В общей сложности в опросе приняли участие более двух тысяч человек.
По результатам голосования лиственница из Волоколамска набрала на 49% больше голосов, чем другие деревья-участники отбора, и была признана абсолютным победителем.
Усадьбу Гончаровых в прошлом посещал Александр Пушкин. Лиственницу он не застал, так как дерево посадили позднее — в конце XIX века.