Лиственница из усадьбы Гончаровых признана лучшим деревом Подмосковья

Лиственница, которая растет на территории исторической усадьбы Гончаровых в Яропольце под Волоколамском, была признана лучшим деревом Подмосковья. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Ранее в Подмосковье провели голосование за главное дерево области. Его победитель будет представлять регион на конкурсе «Российское дерево года». В общей сложности в опросе приняли участие более двух тысяч человек.

По результатам голосования лиственница из Волоколамска набрала на 49% больше голосов, чем другие деревья-участники отбора, и была признана абсолютным победителем.

Усадьбу Гончаровых в прошлом посещал Александр Пушкин. Лиственницу он не застал, так как дерево посадили позднее — в конце XIX века.