Лиственница из Волоколамска претендует на звание главного дерева страны

Комитет лесного хозяйства Московской области призывает жителей Подмосковья поучаствовать в голосовании за главное дерево России и поддержать участника из Подмосковья.

Голосование будет проходить в течение мая, июня и июля. Отдать свой голос можно на официальном портале Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы».

Поддержать можно 73 дерева со всей страны. Все они были внесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и являются памятниками живой природы. Московскую область на конкурсе представляет лиственница из Волоколамска.