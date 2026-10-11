Что нужно успеть сделать перед смертью: наставление священника Алексеева

Духовник подчеркнул: расставание с миром требует осмысленности, незамутненной совести и решенных житейских вопросов. Душа должна покинуть тело освобожденной от бремени.

Первостепенной задачей настоятель назвал восстановление отношений — как со Всевышним, так и с окружающими. Когда личная встреча невозможна, допустимо обратиться к обиженным в письме или мысленно, испросив у них прощение за причиненные страдания.

Воссоединение с Создателем происходит через таинство покаяния и исповедание грехов, освобождающие сердце от тяжести и дарующие умиротворение, пояснил священник.

Вторым принципиальным действием отец Марк обозначил погашение финансовых обязательств и разрешение имущественных споров. Человек не должен оставлять после себя неисполненных обещаний материального характера. Помимо этого, игумен призвал к откровенности с родными и близкими. По его мнению, не следует уносить в могилу семейные секреты и умолчания.

«Лучше признаться в своих слабостях при жизни, чем позволить скрытому стать источником боли после смерти», — заявил батюшка.

Завершая наставление, священнослужитель подчеркнул: лишь примиренное и безмятежное сознание сможет преодолеть границу между мирами, не обремененное грузом прошлого.

Ранее иеромонах Феодорит рассказал, что утверждение «Бог забирает лучших» — миф.