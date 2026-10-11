Названа минимальная стоимость тура из Москвы в ОАЭ в октябре 2026 года

Минимальная стоимость тура из Москвы в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в октябре 2026 года начинается от ₽113 тыс. Речь идет о проживании в трехзвездочном отеле на 6 ночей для двоих взрослых. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор агрегатора туров «Турвизор» Илья Юртаев.

«Минимальная стоимость пакетного тура из Москвы в ОАЭ за двоих взрослых на 6 ночей в отель три звезды в октябре начинается от 113 тысяч рублей», — сказал он.

По словам Юртаева, если рассматривать самые популярные курорты, то в октябре цена тура на двоих в трехзвездочный отель в Абу-Даби начинается от ₽131 тыс., в Дубай — от ₽130 тыс.

При этом стоимость отдыха в Фуджейре начинается от ₽126 тыс., а в Рас-эль-Хайме — от ₽118 тыс.

«Если говорить о стандартном отпуске на 7-10 ночей, туристам нужно ориентироваться на ₽120-180 тыс. за двоих за размещение в отеле три-четыре звезды. Отдых в хорошей "пятерке" может стоить ₽180-250 тыс. и выше», — рассказал Юртаев.

Эксперт также посоветовал при выборе тура сравнивать разные эмираты. Так, если Дубай оказывается слишком дорогим, стоит посмотреть Шарджу, Аджман или Рас-эль-Хайм. А если туристы хотят проживать в определенном отеле и с удобными датами, не стоит рассчитывать на горящие туры.

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