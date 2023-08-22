Лисы продолжают наведываться к жителям Серебряных Прудов

В Серебряных Прудах снова замечены лисы, сообщает интернет-издание «Серебряно-Прудский вестник» . Очередное животное блуждало по улице Механизаторов.

Впервые жители столкнулись с лисами месяц назад. Тогда дикие животные пугали людей и кошек, охотились на кур. Жители планировали расставить ловушки с приманками, но хищники вернулись.

В муниципальной администрации сообщили, что отстреливать животных в границах населенного пункта запрещено, а сезон охоты еще не стартовал. В следующем месяце по городу будут расставлены ловушки.

«После 15 сентября будут расставлены ловушки на лисиц сотрудниками общества охотников и рыболовов», - рассказали в администрации.

Жителям напомнили, что дикие животные часто заражены бешенством, поэтому крайне опасно к ним приближаться. При встрече с лисой следует держаться на расстоянии и ни в коем случае не вступать в контакт с животным. Подробную информацию можно получить по телефону 8 (49667) 3-24-77.