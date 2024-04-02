Лягушки и жабы проснулись в Подмосковье
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Лягушки, жабы и тритоны вышли из анабиоза в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
«Земноводным для поддержания активности и жизнеспособности, как и рептилиям, необходимо солнечное тепло и свет, однако в отличие от «чешуйчатых», они зависят от воды», - отметил глава ведомства Тихон Фирсов.
По словам министра, когда сойдет лед на водных объектах области и установится температура от плюс 16 градусов, у земноводных начнется брачный период. В это время на водоемах можно будет услышать их серенады.
На территории Подмосковья обитают четыре вида земноводных, которые занесены в Красную книгу региона. Это гребенчатый тритон, краснобрюхая жерлянка, обыкновенная чесночница и зеленая жаба.
«Однако мы советуем жителям не тревожить и общераспространенные виды земноводных в важный для них период размножения, ведь от этого зависит их выживаемость», - обратился к жителям Фирсов.