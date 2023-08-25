Лучших лесников определили в Подмосковье

В Подмосковье подвели итоги конкурса «Лесник года». В этом году он проходил на территории Виноградовского лесничества, за победу боролись 19 специалистов. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

Конкурсантам требовалось продемонстрировать свои знания в области лесного законодательства, в части охраны лесов от пожаров, защиты и воспроизводства лесов.

По словам председателя комитета Олега Баженова, лесничие состязались в изготовлении деляночных столбов и искусственных гнездовий, разведении костров и тушении условных пожаров. Помимо этого, им нужно было высадить саженцы, определить состав и полноту насаждения на лесном участке.

Победителем конкурса был признан специалист Наро-Фоминского филиала ГКУ МО «Мособллес» Юрий Бурлаков. На втором месте Николай Гражданцев из Виноградовского филиала, на третьем – Андрей Герасимов из Шатурского филиала.