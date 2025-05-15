Малайзия планирует перенять российский опыт в сфере обращения с ТКО

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время своего официального визита в Россию обсудил с представителями Российского экологического оператора (РЭО) возможности расширения партнерства в сфере обращения с отходами. Главной темой стало внедрение принципов экономики замкнутого цикла с использованием современных российских технологий. Дискуссия состоялась 14 мая в формате круглого стола с участием делегаций обеих стран.

Как сообщили в пресс-службе ППК РЭО, ключевой задачей является продвижение российского опыта в странах АСЕАН, в частности, в Малайзии, являющейся одним из ключевых участников организации. Взаимодействие с Малайзией в экологической области имеет многообещающие перспективы по нескольким направлениям. В настоящее время изучается возможность совместной реализации проекта по строительству комплекса переработки отходов, базирующегося на российских технологических решениях. Предполагается предоставление экспертной и технической помощи, что создаст благоприятные условия для расширения рынка российских разработок и популяризации отечественных инноваций за рубежом.

В будущем помимо реализации пилотного проекта возможно сотрудничество в создании общегосударственной системы управления отходами в Малайзии. Это может включать разработку необходимой законодательной базы, внедрение цифровых решений в процесс управления отходами, повышение уровня экологической культуры населения и создание системы государственной поддержки переработки отходов.

Регулярные контакты между РЭО и малайзийской стороной говорят о заинтересованности обеих сторон в сотрудничестве. Представители стран регулярно обсуждают возможности совместной деятельности на различных международных площадках, в том числе на Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме, Российском экологическом форуме, Невском международном экологическом конгрессе, а также в рамках специализированных секций на других международных мероприятиях.