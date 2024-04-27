Масштабный субботник прошел в подмосковных лесничествах, сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области. Акцию провели в рамках «Дня добрых дел».

Перед стартом акции в Истре, где была расположена центральная площадка мероприятия, прошла церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в зоне СВО. В ней приняли участие зампред областного правительства — глава Минсельхозпрода региона Владислав Мурашов и председатель Комлесхоза Подмосковья Евгений Агулов.

Как отметил Мурашов, субботник провели во всех девятнадцати лесничествах области. В общей сложности, территории приводили в порядок свыше 1,2 тысячи сотрудников комитета, представители администраций и жители. На центральной площадке в акции участвовали свыше четырехсот человек.