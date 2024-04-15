Медоносы начали цвести в лесах Подмосковья. Так, натуралистами была замечена медуница лекарственная, рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Узнать это растение можно по фиолетовым цветкам и пятнистым листьям. Оно пользуется популярностью среди садоводов. На сегодня выведено большое количество декоративных сортов медуницы. Эти цветы можно заметить в муниципалитетах региона в весенний период.

В растении содержится большое количество сапонинов и танинов, в связи с чем оно с давних пор используется для приготовления отваров, которые полезны при заболеваниях дыхательной системы.

Медуница лекарственная не занесена в Красную книгу. Тем не менее, это растение является одним из ключевых кормовых объектов краснокнижных насекомых-опылителей. Поэтому срывать эти цветы не надо.