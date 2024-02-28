Медведя и страуса планируется изъять из нелегального зоопарка в Богородском округе

Из нелегального зоопарка в Богородском округе планируется изъять медведя и страуса. Как сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области, соответствующее исковое заявление поступило от городской прокуратуры Ногинска.

Ранее на зообазе «Мечта» в деревне Щекавцево был обнаружен мини-зоопарк, открытый местным предпринимателем без лицензии Росприроднадзора. В нем содержались птицы и животные, в том числе занесенные в Красную книгу Подмосковья.

В частности, в зверинце были обнаружены коршун-свистун, полярная сова, страус эму, а также бурый медведь, который находится под охраной в регионе.

Нарушителю объявили предостережение о недопустимости нарушений, после чего он передал сову и коршуна в парк-приют «Земля прайда». Между тем, страус и медведь все еще остаются в зоопарке.