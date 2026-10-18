Громкая тренерская перестановка в КХЛ: СКА отправил в отставку Ларионова и назначил главным тренером Разина

СКА уволил Игоря Ларионова и тут же назначил Андрея Разина

Культура и спорт
Игорь Ларионов

Фото: [Игорь Ларионов/ХК СКА]

Петербургский СКА отправил в отставку главного тренера команды Игоря Ларионова. Это произошло после того, как армейцы потерпели пять поражений подряд в Континентальной хоккейной лиге.

Неудачная серия опустила СКА на границу зоны плей-офф. Петербуржцы занимают восьмое место в Западной конференции с 17 очками после 15 игр.

Замена Ларионову уже была готова. Несколькими часами ранее «Металлург» официально уволил Андрея Разина, который был отстранен от работы из-за конфликта с игроками и неподобающего стиля поведения. СКА тут же объявил о назначении Разина главным тренером. Сообщалось, что попавший в опалу в Магнитогорске специалист может возглавить «Динамо», где под угрозой увольнения находится Леонид Тамбиев, но СКА оказался расторопнее.

Соглашение Разина с петербургским клубом рассчитано на два сезона.

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