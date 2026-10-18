В российском регби новый чемпион: московское «Динамо» впервые завоевало титул

Московское «Динамо» стало новым чемпионом России по регби, впервые в своей истории. В финальном матче бело-голубые казанскую «Стрелу-Ак Барс» со счетом 26:20.

Команда Юрия Кушнарева уступала после первого тайма 7:10, но после перерыва полностью перехватила инициативу, совершив три попытки. Героем матча стал восьмой номер москвичей Иван Дорофеев, дважды приземливший мяч в зачетке соперника.

«Стрела-Ак Барс» поменяла прошлогоднее золото на серебро, а бронзовым призером второй год подряд стал красноярский «Енисей-СТМ», в матче за третье место разгромивший земляков из «Красного Яра» — 52:24.

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