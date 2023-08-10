Мероприятие «Карьер» стартует в подмосковных лесах сегодня, сообщили в областном Комлесхозе. Оно продлится до восьмого сентября.

В рамках мероприятия в лесах будут проводиться патрулирования с целью выявления и пресечения незаконной добычи ископаемых. Также специалисты будут следить, соблюдаются ли требования законодательства на лесных участках, которые были переданы в аренду для разработки полезных ископаемых.

Всего в подмосковных лесничествах организовали девятнадцать мобильных групп. В патрулировании также будут принимать участие правоохранители и представители органов местного самоуправления.

Обычно о фактах нарушения закона сообщают жители. Помимо таких точек будут проверены те участки, на которых уже выявляли подобные нарушения.