Мероприятие «Смежник» стартовало в лесах Подмосковья, сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области. Оно будет проходить с 18 марта по 12 мая.

В рамках мероприятия лесная охрана проверяет, выполняют ли собственники и арендаторы земельных участков, граничащих с территориями лесного фонда, противопожарные мероприятия.

В первую очередь проверяют лесные участки, с которых в прошлые годы пламя переходило на территории населенных пунктов.

«Основная цель профилактического мероприятия «Смежник» — обеспечение пожарной безопасности на территории лесного фонда и контроль исполнения требований правил пожарной безопасности в лесах», - отметил зампред областного правительства — глава Минсельхозпрода региона Владислав Мурашов.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозят штрафы в размере от пятнадцати до четырехсот тысяч рублей. Если нарушение совершено в период действия особого противопожарного режима, размеры штрафов увеличиваются.