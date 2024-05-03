Метеоролог Вильфанд пояснил причины холодной погоды в Московском регионе на выходных

По словам синоптика Романа Вильфанда, погода на грядущих выходных в столичном регионе ожидается необычной и весьма разной — от весенней теплоты до заморозков, вызывающих гололедицу, также температурный фон в целом будет на 5 °С ниже нормы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что в ночь с пятницы на субботу ожидаются заморозки, поскольку в Московский регион поступает сильно холодный воздух с северо-востока России, прежде всего с Карского моря и Новой Земли, которые являются самой мерзлой частью Северного Ледовитого океана. При этом подстилающая поверхность земли при отсутствии облачного покрывала станет охлаждаться, то в ряде мест Подмосковья столбик термометра упадет до -5 °С.

По мнению метеоролога, в субботу же в Московском регионе ожидается переменная облачность, солнце и повышение температуры воздуха до +14 °С, в Подмосковье – до +9 °С.

Он уточнил, что это ниже среднемесячной нормы на 3-4 °С, однако дальше все будет еще хуже. Так, в воскресенье будет облачная погода, начнутся дожди температура ночью ожидается в районе +5-7 °С, а днем поднимется до 12-14 °С. Такие температуры больше соответствуют началу апреля, следовательно, погода отстает от своего климатического развития на месяц.