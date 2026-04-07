Международная конференция по экологии пройдет в Плехановке

2 июня в Москве на базе РЭУ им. Г. В. Плеханова состоится II Международная научная конференция «Экологические аспекты в экономике и биотехнологиях». В мероприятии примут участие исследователи, студенты и представители отрасли, которые обсудят вопросы устойчивого развития, переработки отходов и экономики замкнутого цикла.

Организаторами конференции выступают базовая кафедра химии инновационных материалов и технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова, Совет молодых ученых университета, ППК «Российский экологический оператор» и научные организации Российской академии наук.

В рамках конференции будут рассмотрены современные экологические технологии, разработка новых материалов, методы исследования экосистем, а также вопросы переработки отходов и развития циркулярной экономики. Для студентов, аспирантов и молодых ученых предусмотрен конкурс научных докладов.

Принять участие можно как очно, так и онлайн. Регистрация с докладом доступна до 21 мая 2026 года. По итогам конференции планируется издание сборника научных материалов с размещением в РИНЦ.

В пресс-службе Российского экологического оператора подчеркнули, что компания системно поддерживает научные и образовательные инициативы в сфере экологии. По словам представителей РЭО, подобные конференции способствуют формированию кадрового потенциала отрасли, объединяют молодых специалистов и позволяют им включаться в решение практических задач. Эксперты оператора готовы делиться опытом и участвовать в подготовке специалистов для экономики замкнутого цикла.

