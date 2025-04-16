Международный форум «Экология» пройдет в Москве в июне

В Москве 5–6 июня пройдет XVI Международный форум «Экология». Мероприятие проведут в День эколога и Всемирный день окружающей среды при поддержке депутатов Госдумы, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, ключевых федеральных и региональных ведомств. Организатор форума — АНО «Центр содействия природоохранным инициативам „Экология“».

Ежегодно в форуме принимают участие более 1,2 тыс. представителей органов власти, делового сообщества, научно-образовательных и некоммерческих организаций со всей России и из зарубежных страны.

Главной темой форума в этом году станет тема «Экология: приумножая результат». Участники обсудят повышение эффективности природоохранных проектов, зеленых подходов в производстве и потреблении в целях обеспечения экологического благополучия и высокого качества жизни.

В рамках форума пройдет выставка проектов и инноваций в сфере экологии. Также будет сформирован проект Общественной резолюции по охране окружающей среды и экологическому развитию РФ.

Помимо этого, в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне АНО «Экология» проводит конкурс среди школьников «Дети. Экология. Будущее».

Подробная информация о форуме представлена здесь.