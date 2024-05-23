Миколог: первая «грибная волна» начнется в столичном регионе в ближайшие дни

Известный миколог и натуралист Михаил Вишневский рассказал АГН «Москва» о летней «грибной волне», которая ожидается в столичном регионе в ближайшие дни. По его словам, она обещает быть удачной.

Как объяснил специалист, апрель и май были дождливые, временами шел снег, было прохладно. В результате грибницы в лесах региона уже хорошо напитались водой. Заморозки не оказывают на них значительного влияния, поэтому грибов ожидается много.

«Так что, думаю, неплохой будет, по крайней мере, первая грибная волна — июньская. А что будет в августе и сентябре — посмотрим по ходу лета», – сказал Вишневский.

Он отметил, что скоро в регионе появятся первые маслята и, возможно, желтые лисички. Уже появились шампиньоны, подберезовики и рядовки майские. Миколог добавил, что рядовки майские напоминают по вкусу шампиньоны, но у них более приятный запах, а пластинки с возрастом остаются белыми.