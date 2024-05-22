Черного аиста и разноцветное жужжало из Красной книги заметили в Коломне

В Подмосковье в ходе мониторинга редких видов флоры и фауны были замечены сразу несколько из них. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Так, на одном участке на территории Коломны были обнаружены виды, занесенные в Красные книги России и Подмосковья. Это орлан-белохвост, черный аист, седой дятел, черный коршун, прыткая ящерица и разноцветное жужжало.

«Сделанные наблюдения подтверждают, что охраняемые виды хорошо пережили зиму и теперь ведут активный образ жизни», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.

Ранее в Серебряных Прудах были замечены сразу несколько пар луговых луней. По всей видимости, птицы выбрали территорию для гнездования в новом сезоне.