Черного аиста и разноцветное жужжало из Красной книги заметили в Коломне
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В Подмосковье в ходе мониторинга редких видов флоры и фауны были замечены сразу несколько из них. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
Так, на одном участке на территории Коломны были обнаружены виды, занесенные в Красные книги России и Подмосковья. Это орлан-белохвост, черный аист, седой дятел, черный коршун, прыткая ящерица и разноцветное жужжало.
«Сделанные наблюдения подтверждают, что охраняемые виды хорошо пережили зиму и теперь ведут активный образ жизни», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.
Ранее в Серебряных Прудах были замечены сразу несколько пар луговых луней. По всей видимости, птицы выбрали территорию для гнездования в новом сезоне.