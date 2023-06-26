Две компании-невидимки обнаружили в Коломне

Две компании-невидимки, которые не были включены в реестр предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, обнаружили в Коломне. Об этом рассказали в Минэкологии Подмосковья.

В министерство обратились местные жители. Граждане сообщили о нарушении правил обращения с отходами, в том числе о сжигании отходов.

В рамках проверки выяснилось, что на территории совхоза Коломенский находятся два предприятия. Одно из них занимается приемом и переработкой металлолома, а второе выпускает автоприцепы.

Организациям направили предостережения о недопустимости нарушений, а также обязали их подать заявки на включение в реестр объектов негативного воздействия.