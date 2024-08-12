Минэкологии поддерживает прокуратуру в намерении вернуть государству мытищинские земли

Представители Министерства экологии и природопользования Московской области примут участие в судебном процессе по иску Межрайонной природоохранной прокуратуры к гражданке, обладательнице незаконно сформированного земельного участка в городском округе Мытищи. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что в деле идет речь об участке, расположенном в деревне Пестово. Сотрудники прокуратуры выяснили, что он полностью расположен в границах прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны Пестовского водохранилища и частично — в границах водоохранной зоны Канала имени Москвы.

Помимо этого, часть участка лежит в границах во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Москвы. Соответственно, суду представлены доказательства того, что часть участка приватизации не подлежала.

В исковом заявлении прокуратура просит суд изъять часть участка из незаконного владения. Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что министерство поддержит позицию истца.