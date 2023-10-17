Минэкологии Подмосковье ведет работу по ликвидации источников незаконного сброса сточных вод

С начала текущего года на территории Подмосковья ликвидировано более двух тысяч семисот незаконных водовыпусков. Об этом заявили в пресс-службе регионально Министерства экологии и природопользования.

Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что состояние водных объектов является главной экологической проблемой, которая волнует жителей региона. Ведь об этом свидетельствует динамика обращений, поступающих через Единый центр управления регионом.

Так, за 9 месяцев года в области выявлено 3098 водовыпусков, ликвидировано 2702, что составляет свыше 87 процентов. Данные результаты являются неплохими, однако темпы работы по выявлению и ликвидации источников незаконных сбросов будут только расти.

Тихон Фирсов добавил, что ТОП-5 муниципалитетов, ведущих самую активную работу по ликвидации незаконных водовыпусков возглавляет Пушкинский округ, где с начала года затампонирован 601 водовыпуск. За ним следуют Раменский (559), Ступино (245), Сергиево-Посадский (238) и Балашиха (156).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.